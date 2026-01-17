Dopo la partita di ieri sera tra Como e Milan , finita 3-1 a favore dei rossoneri con gol di Nkunku e doppietta di Rabiot, son stati molti i pensieri rilasciati sul match. Ad analizzare la partita è stato anche il giornalista sportivo Daniele Garbo che, ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato:

"Allegri ha dimostrato di essere bravo nella capacità di cambiare il vestito tattico in corsa, ma onestamente guardando la fluidità del gioco fatico a pensare che possa finire davanti all'Inter. Ad ogni modo penso che l'episodio che ha cambiato la storia della partita è stato il rigore, discutibile, assegnato nel finale del primo tempo. Se il Milan avesse chiuso sotto nel punteggio all'intervallo non so se avrebbe vinto. Detto ciò il Milan non ha rubato nulla, perché il proprio portiere è pagato per parare, così come gli altri. Il calcio è uno solo, al massimo ci possono essere più strade per interpretarlo".