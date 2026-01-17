Chi gioca e i dubbi sull’undici titolare: “Ramadani e Banda, al di la che possano giocare dal primo minuto o meno, mi danno la possibilità di fare delle scelte, che sia ad inizio gara o alla fine. Devo ancora scegliere il sostituto di Danilo Veiga, che ultimamente ha sempre giocato. Valuterò le opportunità. Pierotti ha le caratteristiche per sostituirlo ma finora non l’ha mai fatto. Siebert? Contro l’inter ha fatto certamente un’ottima gara. Vediamo come arriveremo a questa gara, non ha mai giocato tantissimo da titolare e mi auguro abbia recuperato dopo l’Inter. Dubbi sull’undici titolare? Come sempre, sto valutando alcune situazioni, ma quando ci sono partite così ravvicinate bisogna capire chi mettere e chi sta meglio“.