Verso Milan-Lecce, Di Francesco: “I rossoneri hanno giocatori importanti e di alta qualità”

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di domani contro il Milan: le sue parole
Alessia Scataglini
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club pugliese presentando la sfida di domani contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma a San Siro alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole:

Vero Milan-Lecce, le parole di Di Francesco

Come affrontare la gara: Dobbiamo ripercorrere la strada presa contro l’Inter, aggiungendo qualche accorgimento in più. Incontriamo un avversario importante e con tanta qualità, ma dobbiamo essere bravi a non ricadere nell’errore fatto nel gol preso contro l’Inter“.

Chi gioca e i dubbi sull’undici titolare: Ramadani e Banda, al di la che possano giocare dal primo minuto o meno, mi danno la possibilità di fare delle scelte, che sia ad inizio gara o alla fine. Devo ancora scegliere il sostituto di Danilo Veiga, che ultimamente ha sempre giocato. Valuterò le opportunità. Pierotti ha le caratteristiche per sostituirlo ma finora non l’ha mai fatto. Siebert? Contro l’inter ha fatto certamente un’ottima gara. Vediamo come arriveremo a questa gara, non ha mai giocato tantissimo da titolare e mi auguro abbia recuperato dopo l’Inter. Dubbi sull’undici titolare? Come sempre, sto valutando alcune situazioni, ma quando ci sono partite così ravvicinate bisogna capire chi mettere e chi sta meglio“.

L’analisi sul Milan: Il Milan ha giocatori importanti e di alta qualità, un pò come con l’Inter possono mettere dei giocatori a metà gara che potrebbero crearci problemi“.

