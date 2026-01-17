Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Jimenez: “Milan? In Italia il calcio è più tattico. Qui al Bournemouth sto crescendo bene”

INTERVISTE

Jimenez: “Milan? In Italia il calcio è più tattico. Qui al Bournemouth sto crescendo bene”

Jimenez: “Milan? In Italia il calcio è più tattico. Qui al Bournemouth sto crescendo bene” - immagine 1
L’ex difensore del Milan ora al Bournemouth, Alex Jiménez, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club di Premier League: dagli anni al Real Madrid per passare poi a quelli in rossonero...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’ex difensore del Milan ora al Bournemouth, Alex Jiménez, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club di Premier League, alla quale ha parlato della sua carriera. calcistica, facendo riferimento sia ai tempi del Real Madrid che a quelli del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, parla Jimenez

—  

“Sono arrivato al Real Madrid quando avevo sette anni e ci sono rimasto dai sette ai 17 anni. Tutto ciò che sto realizzando ora è anche merito del Real Madrid, che mi ha allenato molto bene fin da bambino e mi ha insegnato come funzionano le cose nel calcio. Il Milan? In Italia il calcio è molto più tattico, qui è molto più fisico e molto più avanti e indietro. Devi essere ben preparato fisicamente per giocare qui. Qui è molto tranquillo, stare a casa con la famiglia e godersi il calcio è ciò che conta di più per me“.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Fullkrug è un colpo di mercato sottovalutato per il Milan: arma tattica importante

“Sono molto grato per la fiducia ricevuta fin dal primo momento in cui sono arrivato. Era una delle cose che cercavo. Il miglior consiglio che ho ricevuto da quando sono arrivato qui è stato di essere sempre me stesso. L’allenatore mi ha dato molta fiducia e sento di star sicuramente crescendo bene. Fin da bambino ho sempre desiderato giocare in Premier League. Ora che ci gioco, me la godo al massimo“.

 

Leggi anche
Bergomi: “Milan, che centrocampo. Rabiot ha svoltato la squadra. Ma hai questo difetto”
Laazar rivela: “Il Milan mi voleva come vice Theo Hernandez, ma poi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA