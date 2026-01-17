Pianeta Milan
Una vera e propria sliding doors. Nel lontano 2021 Achraf Laazar, ex difensore marocchino, poteva approdare al Milan: il retroscena dell'ex difensore marocchino
Alessia Scataglini
Una vera e propria sliding doors. Nel lontano 2021 Achraf Laazar, ex difensore marocchino, poteva approdare al Milan di Stefano Pioli nel ruolo di vice Theo Hernandez. Il tutto poi non si realizzò per una 'semplice' faccenda: il calciatore aveva bingo di minuti nelle gambe per poter tornare in Nazionale. A rivelarlo è stato lui stesso ai microfoni di 'Mundialito', programma ideato da Sportitalia. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sì, c'era una mezza parlata con il mio ex agente, mi diceva che c'era l'ipotesi in Milan perché c'è Theo, però sapendo Theo sarebbe il primo, io avevo bisogno di minuti.  C'era il Watford di Pozzo, dove ho sentito personalmente che mi ha dimostrato l'interesse. Io avevo bisogno di giocare per poter ritornare in nazionale, quindi era una scelta di cuore per tornare in nazionale.

 Avevo bisogno di minuti, dovevo tornare proprio a Lazar che conoscevano tutti a Palermo, che giocavo sempre, ogni domenica ero lì presente e quindi il Watford faceva la squadra giusta. Mi spiace per i milanisti, però è ovvio che non posso dirgli no. Si può dirgli no.

A volte bisogna dire di no a delle cose che possono farti anche del male, però la carriera sarebbe andata totalmente in modo diverso, magari giocando e ritornando in nazionale."

 

 

