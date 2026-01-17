Una vera e propria sliding doors. Nel lontano 2021 Achraf Laazar , ex difensore marocchino, poteva approdare al Milan di Stefano Pioli nel ruolo di vice Theo Hernandez . Il tutto poi non si realizzò per una 'semplice' faccenda: il calciatore aveva bingo di minuti nelle gambe per poter tornare in Nazionale. A rivelarlo è stato lui stesso ai microfoni di 'Mundialito', programma ideato da Sportitalia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Laazar

"Sì, c'era una mezza parlata con il mio ex agente, mi diceva che c'era l'ipotesi in Milan perché c'è Theo, però sapendo Theo sarebbe il primo, io avevo bisogno di minuti. C'era il Watford di Pozzo, dove ho sentito personalmente che mi ha dimostrato l'interesse. Io avevo bisogno di giocare per poter ritornare in nazionale, quindi era una scelta di cuore per tornare in nazionale.