Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia si è soffermato a parlare del Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole in ottica scudetto...
La vittoria del Milan contro il Como in trasferta, arrivata grazie ai gol di Nkunku e Rabiot, ha scatenato molte polemiche tra i giochisti e i risultatisti. Il Milan non ha creato abbastanza, ma è riuscito a portare a termine tutte e tre le azioni create. A parlare della prestazione dei rossoneri  è stato anche  l'ex portiere Simone Braglia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio:

"La differenza l'ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol. Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. La difesa però quest'anno non ha mai sofferto in maniera eclatante. È una squadra che le manca solo il finalizzatore. Il difetto vero è dovuto a una mancanza di esperienza, dovuta alla giovane età. È una squadra che se acquisisce quella esperienza e concretezza dietro e davanti, può diventare una mina vagante pericolosa. Il Milan se non esce dal guscio anche con le squadre medio-piccole, farà fatica a lottare per lo Scudetto. Allegri? E' un ottimo allenatore ma non un grande, perché non ha vinto a livello internazionale"

