"A parte Gigi Buffon che era già il numero uno noi tre ci siamo un po’ completati a vicenda. Quello che mancava a uno veniva compensato dall’altro, ci siamo studiati conoscendoci anche fuori dal campo e questo ci ha aiutato tantissimo nella carriera come si è visto dai risultati".

"Non è stato certo facile, ma non avrei incontrato Gattuso" — Infine, Bonucci è tornato sul trasferimento al Milan, avvenuto nell'estate 2017, dopo un litigio con l'allora tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. "Ho fatto delle scelte che qualcuno non condividerà ma in quel momento per me era giusto lasciare il posto che consideravo casa, ovvero la Juventus. Non è stato certo facile ma senza quella decisione non sarei l’uomo che sono oggi e non avrei incontrato una persona così importante come Rino Gattuso".

Bonucci si trasferì dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro (anche se i bianconeri, pur slegato da quest'operazione, ottennero in cambio il cartellino di Mattia De Sciglio, valutato 12) il 21 luglio 2017. Dopo una sola stagione, per giunta da capitano, caratterizzata da 51 partite, 2 gol (di cui uno in campionato, proprio allo 'Stadium' contro la Juventus) e un assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, il 2 agosto 2018 Bonucci tornò alla Juventus. Valutazione, 35 milioni di euro: in realtà, fu uno scambio alla pari con il cartellino di Mattia Caldara.