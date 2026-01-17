Pianeta Milan
Bonucci: “Lasciare la Juventus per il Milan? In quel momento era giusto così. Senza quella decisione …”

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, oggi componente dello staff della Nazionale Italiana, è tornato sull'estate 2017, che lo vide trasferirsi da Torino a Milano dopo la rottura con Massimiliano Allegri. Un'esperienza durata...
Leonardo Bonucci, classe 1987, ex difensore di Juventus e Milan, attualmente assistente nella Nazionale Italiana di calcio del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, ha rilasciato una lunga intervista a 'Radio TV Serie A'. Per l'occasione, Bonucci ha ricordato il suo approdo in bianconero, nell'estate 2010. "Passare dal Bari alla Juve è stato un salto importante ma ho avuto la fortuna di ambientarmi subito nello spogliatoio e di entrare presto in sintonia con i senatori, con il mister e con la dirigenza".

Bonucci racconta il suo passaggio dalla Juventus al Milan

Nel 2011, poi, alla Juventus arrivò in panchina il grande ex, Antonio Conte. "Con lui abbiamo capito cosa vuol dire essere Juventus e vincere con la Juventus: ci ha trasmesso una mentalità ben precisa, come dice la famosa frase vincere è l'unica cosa che conta", le parole di Bonucci che ha dedicato un passaggio della sua intervista anche alla 'BBC', ovvero il terzetto che componeva in difesa con Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

"A parte Gigi Buffon che era già il numero uno noi tre ci siamo un po’ completati a vicenda. Quello che mancava a uno veniva compensato dall’altro, ci siamo studiati conoscendoci anche fuori dal campo e questo ci ha aiutato tantissimo nella carriera come si è visto dai risultati".

"Non è stato certo facile, ma non avrei incontrato Gattuso"

Infine, Bonucci è tornato sul trasferimento al Milan, avvenuto nell'estate 2017, dopo un litigio con l'allora tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. "Ho fatto delle scelte che qualcuno non condividerà ma in quel momento per me era giusto lasciare il posto che consideravo casa, ovvero la Juventus. Non è stato certo facile ma senza quella decisione non sarei l’uomo che sono oggi e non avrei incontrato una persona così importante come Rino Gattuso".

Bonucci si trasferì dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro (anche se i bianconeri, pur slegato da quest'operazione, ottennero in cambio il cartellino di Mattia De Sciglio, valutato 12) il 21 luglio 2017. Dopo una sola stagione, per giunta da capitano, caratterizzata da 51 partite, 2 gol (di cui uno in campionato, proprio allo 'Stadium' contro la Juventus) e un assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, il 2 agosto 2018 Bonucci tornò alla Juventus. Valutazione, 35 milioni di euro: in realtà, fu uno scambio alla pari con il cartellino di Mattia Caldara.

