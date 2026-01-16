Milan-Lecce, Sottil annuncia: 'Domenica sarà un'altra battaglia'

Nella serata di mercoledì, l' Inter di Christian Chivu si è presa il titolo di campione d'Inverno . In occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A (posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana), i nerazzurri hanno battuto 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol nel finale di Francesco Pio Esposito .

Le parole di Sottil su Milan-Lecce

Nonostante il risultato, l'allenatore giallorosso può ritenersi soddisfatto della partita giocata dai suoi ragazzi. Considerando anche le tante assenze, il Lecce ha giocato un'ottima partita, andando vicino al gol in due occasioni. Una delle quali ha visto come protagonista Riccardo Sottil, che ha provato a beffare Sommer da lontano. Lo stesso Sottil, nell'intervista post partita, ha parlato della prossima sfida del suo Lecce contro il Milan, ex squadra dell'esterno italiano. Ecco le sue parole.