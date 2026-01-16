Milan-Lecce, Sottil annuncia: 'Domenica sarà un'altra battaglia'

Pianeta Milan
Lecce, Sottil avvisa l’ambiente: “Col Milan sarà un’altra battaglia, ripartiamo da quanto fatto con l’Inter”

Riccardo Sottil, ex esterno rossonero, ha parlato della prossima sfida Milan-Lecce nel post partita del match perso con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Nella serata di mercoledì, l'Inter di Christian Chivu si è presa il titolo di campione d'Inverno. In occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A (posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana), i nerazzurri hanno battuto 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol nel finale di Francesco Pio Esposito.

Nonostante il risultato, l'allenatore giallorosso può ritenersi soddisfatto della partita giocata dai suoi ragazzi. Considerando anche le tante assenze, il Lecce ha giocato un'ottima partita, andando vicino al gol in due occasioni. Una delle quali ha visto come protagonista Riccardo Sottil, che ha provato a beffare Sommer da lontano. Lo stesso Sottil, nell'intervista post partita, ha parlato della prossima sfida del suo Lecce contro il Milan, ex squadra dell'esterno italiano. Ecco le sue parole.

"Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il mister, andando a prendere l’Inter con grande coraggio. Loro hanno una qualità superiore, peccato per il gol preso nei minuti finali che taglia un po’ le gambe. Ripartiamo dalle cose positive, ne abbiamo fatte diverse. Potevamo fare un po’ meglio in qualche ripartenza, dobbiamo migliorare in questo. Ci aspetta un’altra battaglia col Milan, dobbiamo ripartire da quanto fatto stasera".

