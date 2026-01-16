In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato: le sue parole sul derby di Milano e il siparietto con la moglie...
In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato dai microfoni del "The Times". Il calciatore olandese, tra le varie dichiarazioni, ha voluto rilasciare alcune parole anche su com'era l'avvicinamento dello storico derby della Madonnina, in cui Milan ed Inter si sfidavano in una gara intensa e piena di emozioni. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Reijnders e il Derby di Milano
“Tutto ciò che riguarda il derby di Milano è intenso. Ricordo che un anno fa mia moglie mi chiese: ‘Possiamo andare a cena fuori giovedì?’. Io le risposi: 'Sei pazza?! Sabato c'è il derby! Non possiamo andare a cena fuori'. Tutto ciò che riguarda la preparazione, l'esperienza, è così intenso".