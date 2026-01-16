Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Reijnders e il siparietto con la moglie: “Nella settimana del derby? Sei pazza!”

INTERVISTE

Ex Milan, Reijnders e il siparietto con la moglie: “Nella settimana del derby? Sei pazza!”

Ex Milan, Reijnders e il siparietto con la moglie: “Nella settimana del derby? Sei pazza!” - immagine 1
In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato: le sue parole sul derby di Milano e il siparietto con la moglie...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City ed ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è stato intervistato dai microfoni del "The Times". Il calciatore olandese, tra le varie dichiarazioni, ha voluto rilasciare alcune parole anche su com'era l'avvicinamento dello storico derby della Madonnina, in cui Milan ed Inter si sfidavano in una gara intensa e piena di emozioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Reijnders e il Derby di Milano

—  

“Tutto ciò che riguarda il derby di Milano è intenso. Ricordo che un anno fa mia moglie mi chiese: ‘Possiamo andare a cena fuori giovedì?’. Io le risposi: 'Sei pazza?! Sabato c'è il derby! Non possiamo andare a cena fuori'. Tutto ciò che riguarda la preparazione, l'esperienza, è così intenso".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Dal caso Camarda al futuro di Maignan al Milan: il punto sul mondo rossonero

E prima del derby con lo United uscirai a cena? “No, terrò un profilo basso. Lo United riceverà nuova energia dal cambio allenatore. Hanno avuto molti cambiamenti e i loro giocatori vorranno dimostrare qualcosa ai loro tifosi, quindi dobbiamo essere pronti e non possiamo davvero sottovalutarli”

Leggi anche
Milan Primavera, Renna: “Mi porto a casa l’attaccamento alla maglia dei ragazzi”
Albertini: “Il traguardo per lo scudetto è distante: il Milan con Allegri ha Modric...

© RIPRODUZIONE RISERVATA