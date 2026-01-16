Pianeta Milan
Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla 'Gazzetta' riguardanti lo scudetto...
Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, squadra in cui ha militato dall'88 al 90 e poi dal '91 al 2002, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alla lotta scudetto parlando, ovviamente, anche del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Albertini

