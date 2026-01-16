Su Fullkrug. "Giocatori di carattere che non mollano mai e non danno disponibilità. Una frattura è una frattura, ma quando un calciatore ti dà disponibilità, sono i giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero".

"Oliver ha fatto 20 gol nell'anno scudetto, difficile fare un paragone. Ora deve fare gol. Ci sono giocatori che devono fare la differenza, soprattutto sotto porta. Fullkrug è stato preso per questo. Queste qualità ce le hai dentro ma le puoi lavorare, devi capire le posizioni dell'avversario, ci si allena in settimana. Ricordo un gol contro il Venezia, Oliver va sul primo palo portando via due uomini, io mi sono trovato la palla e non ho fatto fatica a fare gol".