Ex Milan, Ganz: “Leao? Così arriva più facilmente al gol. Su Fullkrug dico…”

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed allenatore del Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Leao e Fullkrug...
Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed allenatore del Milan Femminile, è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Intervistato, l'ex calciatore rossonero ha voluto soffermare a parlare del nuovo ruolo di Rafael Leao, commentando poi anche il nuovo arrivo in attacco: Niclas Fullkrug. Ecco, di seguito, le sue parole:

Leao in avanti. "Più vicino alla porta più può fare gol, più è lontano più deve fare cose straordinarie. Con questa prepotenza fisica arriva più facilmente al gol, Allegri l'ha azzeccata"

Su Fullkrug. "Giocatori di carattere che non mollano mai e non danno disponibilità. Una frattura è una frattura, ma quando un calciatore ti dà disponibilità, sono i giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero".

Differenze tra lui e Bierhoff?

"Oliver ha fatto 20 gol nell'anno scudetto, difficile fare un paragone. Ora deve fare gol. Ci sono giocatori che devono fare la differenza, soprattutto sotto porta. Fullkrug è stato preso per questo. Queste qualità ce le hai dentro ma le puoi lavorare, devi capire le posizioni dell'avversario, ci si allena in settimana. Ricordo un gol contro il Venezia, Oliver va sul primo palo portando via due uomini, io mi sono trovato la palla e non ho fatto fatica a fare gol".

