Sugli episodi arbitrali… “Non mi piace parlare degli arbitri, sono umani e possono sbagliare. È evidente che oggi ci sono stati episodi che ci hanno condannato, da quello che ho potuto vedere dalla TV. Mi hanno riferito e ho visto con i miei occhi che c’era un calcio di rigore. Il secondo gol del pareggio mi dicono che era in fuorigioco. Però sbagliamo noi, possono sbagliare anche loro. Però questa cosa ci sta capitando un po’ troppo spesso ultimamente”.
Che soddisfazione c’è per il gol di Angelicchio all’esordio? “Soddisfazione enorme, c’è il lavoro di tutto lo staff. Stiamo lavorando con questo ragazzo e tutti gli altri del gruppo. È un 2009, giocare con ragazzi di 3-4 anni più grandi e non sentire assolutamente questa differenza di età per noi è un orgoglio. Quando c’è la qualità la carta d’identità non si deve vedere. Lo stiamo vedendo nel nostro progetto e lo stiamo portando avanti, quindi mi porto dietro la soddisfazione di questo ragazzo, che è uno dei tanti che il Milan mi mette a disposizione. Sicuramente qualcun altro durante l’arco della stagione farà sentire parlare di sé”
