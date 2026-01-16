“La prestazione, l’attaccamento alla maglia dei ragazzi, il senso di appartenenza che hanno fatto vedere oggi. Hanno onorato il calcio, è stata una bellissima partita fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La Fiorentina penso che sia una delle squadre accreditate a poter vincere il titolo quest’anno. Ce la siamo giocata alla pari. Alla fine meritavamo, visto quello che abbiamo fatto vedere in campo, la vittoria. Mi porto cose positive, la prestazione dei ragazzi, l’esordio del 2009 Angelicchio che ha fatto anche gol. L’ennesimo gol di Castiello… Mi porto tante cose positive. L’unica cosa negativa purtroppo è che ancora nei minuti finali, nel recupero, non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Vincevamo 3-2, questo pareggio ci sta un po’ stretto e dobbiamo lavorare sotto questo aspetto”