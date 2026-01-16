Pianeta Milan
Il Lecce dopo la sconfitta con l’Inter non tornerà in Puglia: la prossima è di nuovo a San Siro col Milan

Milan-Lecce, i salentini non tornano in Puglia dopo la sfida con l'Inter
Secondo quanto riportato dall'ANSA, il Lecce di Eusebio Di Francesco preparerà la sfida col Milan dal Centro Sportivo di Novarello
Nella serata di mercoledì l'Inter di Christian Chivu ha battuto 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol di Francesco Pio Esposito. Nel match valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi hanno giocato una buona partita nonostante le assenze di Ramadani, Gaspar e Francesco Camarda. Per i nerazzurri, il gol siglato da Esposito è valso i tre punti, la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e il titolo di campione d'inverno. Infatti, dopo i recuperi del turno posticipato a causa della Supercoppa Italiana si può ufficialmente considerare la prima parte di campionato.

Tornando al Lecce, i salentini, come riporta l'agenzia di stampa 'ANSA' non torneranno in Puglia, ma si trasferiranno al Centro Sportivo di Novarello per un motivo ben preciso. La prossima partita di campionato si giocherà di nuovo a 'San Siro', questa volta contro il Milan di Massimiliano Allegri che ospiterà i giallorossi per la sfida di domenica sera. Nonostante i ritorni dopo la squalifica di Banda e Ramadani, il Lecce avrà ancora diverse assenze pesanti tra le loro fila. Clicca qui per scoprire di chi si tratta.

