Milan-Lecce, i salentini non tornano in Puglia dopo la sfida con l'Inter

Tornando al Lecce, i salentini, come riporta l'agenzia di stampa 'ANSA' non torneranno in Puglia, ma si trasferiranno al Centro Sportivo di Novarello per un motivo ben preciso. La prossima partita di campionato si giocherà di nuovo a 'San Siro', questa volta contro il Milan di Massimiliano Allegri che ospiterà i giallorossi per la sfida di domenica sera. Nonostante i ritorni dopo la squalifica di Banda e Ramadani, il Lecce avrà ancora diverse assenze pesanti tra le loro fila. Clicca qui per scoprire di chi si tratta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA