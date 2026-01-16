Milan-Lecce, i salentini non tornano in Puglia dopo la sfida con l'Inter

Nella serata di mercoledì l'Inter di Christian Chivu ha battuto 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol di Francesco Pio Esposito. Nel match valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi hanno giocato una buona partita nonostante le assenze di Ramadani, Gaspar e Francesco Camarda. Per i nerazzurri, il gol siglato da Esposito è valso i tre punti, la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e il titolo di campione d'inverno. Infatti, dopo i recuperi del turno posticipato a causa della Supercoppa Italiana si può ufficialmente considerare la prima parte di campionato.