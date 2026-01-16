Marco van Basten, pallone d'oro ed ex attaccante storico del Milan degli invincibili, ha dovuto abbandonare temporaneamente il suo ruolo di commentatore sportivo su Ziggo Sport per stare vicino alla moglie malata. Ecco il comunicato dell'emittente: "Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive".