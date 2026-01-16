Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Van Basten lascia la Tv per stare vicino alla moglie malata

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Van Basten lascia la Tv per stare vicino alla moglie malata

Ex Milan, Van Basten lascia la Tv per stare vicino alla moglie malata - immagine 1
Marco van Basten, pallone d'oro ed ex attaccante storico del Milan degli invincibili, ha dovuto abbandonare il suo ruolo di commentatore: la motivazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco van Basten, pallone d'oro ed ex attaccante storico del Milan degli invincibili, ha dovuto abbandonare temporaneamente il suo ruolo di commentatore sportivo su Ziggo Sport per stare vicino alla moglie malata. Ecco il comunicato dell'emittente: "Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive".

Milan, Van Basten lascia la TV

—  

Ovviamente non sono mancate le parole dell'ex numero 9 del Milan: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Maignan è straordinario: è il giocatore più decisivo del Milan. Ecco i punti che ha dato al Diavolo>>>

A mostrare vicinanza al Cigno di Utrecht è stato anche Marcel Beerthuizen, direttore di Ziggo Sport: "Siamo profondamente sconvolti da questa notizia. Esprimiamo la nostra solidarietà a Liesbeth, Marco e alle loro famiglie e auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo"

Leggi anche
Como-Milan, Zazzaroni commenta: “Allegri fortunato come Sacchi e Ancelotti? Ma quale...
Oggi sì, il cu*o di Allegri! Como-Milan 1-3: vittoria stoica e pesante

© RIPRODUZIONE RISERVATA