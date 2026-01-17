Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ambrosini racconta: “Dopo Siena-Milan piansi da solo. Andai a Londra dal West Ham, ma …”

ULTIME MILAN NEWS

Ambrosini racconta: “Dopo Siena-Milan piansi da solo. Andai a Londra dal West Ham, ma …”

Ambrosini racconta: 'Dopo Siena-Milan piansi da solo. Andai a Londra dal West Ham, ma ...'
Massimiliano Ambrosini racconta della sua ultima partita con la maglia del Milan e dell'incontro con il West Ham. Ecco le sue parole a 'Cronache di Spogliatoio'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il 19 maggio 2013 il Milan vinse in rimonta contro il Siena. Una vittoria che spinse i rossoneri di Massimiliano Allegri in Champions League all'ultima giornata del campionato. L'ex centrocampista Massimo Ambrosini racconta il post partita e non solo. Ecco le sue parole a 'Cronache di Spogliatoio'.

Milan, Ambrosini e l'incontro curioso col West Ham

"Siena-Milan, ultima mia partita con i rossoneri, già avevo capito che non mi avrebbero rinnovato il contratto in scadenza, anche se non me l'avevano ancora confermato. Io piango nello spogliatoio a Siena perché so che era la mia ultima partita col Milan. Tutti festeggiavano perché ci eravamo qualificati in Champions League. I miei compagni non sapevano che io avevo capito tutto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri profetico: ecco i gol di Rabiot. Per il Milan un colpo di mercato incredibile>>>

L'incontro col West Ham: "Il giorno dopo sono andato dal mio procuratore Moreno Roggi. Prendiamo un areo e andiamo a Londra per parlare con l'allenatore West Ham Sam Allardyce, perché avevano chiesto informazioni per farmi andare lì. Al ristorante si presenta uno scudiero di Sam Allardyce. Ha parlato di tutto tranne di calcio. Poi arriva Sam all'antipasto e anche lui parla di tutto tranne di calcio. Pensavo fosse un incontro per parlare di soldi, di calcio. Dopo il primo se ne va per andare al campo di allenamento. Dissi al mio procuratore di andare via. Poi torno in Italia, firmo alla Fiorentina e la sera arriva la proposta del West Ham".

Leggi anche
Bonucci: “Lasciare la Juventus per il Milan? In quel momento era giusto così. Senza quella...
Orsi: “Allegri? Si esagera con le offese ad uno degli allenatori più forti degli ultimi 20...

© RIPRODUZIONE RISERVATA