L'incontro col West Ham: "Il giorno dopo sono andato dal mio procuratore Moreno Roggi. Prendiamo un areo e andiamo a Londra per parlare con l'allenatore West Ham Sam Allardyce, perché avevano chiesto informazioni per farmi andare lì. Al ristorante si presenta uno scudiero di Sam Allardyce. Ha parlato di tutto tranne di calcio. Poi arriva Sam all'antipasto e anche lui parla di tutto tranne di calcio. Pensavo fosse un incontro per parlare di soldi, di calcio. Dopo il primo se ne va per andare al campo di allenamento. Dissi al mio procuratore di andare via. Poi torno in Italia, firmo alla Fiorentina e la sera arriva la proposta del West Ham".