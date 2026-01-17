Pianeta Milan
Milan, Sabatini: 'Rabiot, assieme a McTominay, è il centrocampista più forte della Serie A'
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria del Milan e su Rabiot: le sue parole
Alessia Scataglini

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria del Milan contro il Como di Fabregas e sulll'importanza di Adrien Rabiot, definito il miglior centrocampista della Serie A insieme a McTominay del Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Fullkrug è entrato nella parte finale, ha resistito al dolore e al problema al piede, sembrava non dovesse neanche essere convocato e invece ce l’ha fatta, evidentemente di ferro, e ha dato un grande contributo perchè ha consentito al Milan di respirare senza andare in apnea. Maignan ha offerto tre miracoli: Nico Paz, Da Cunha e poi ancora Nico Paz. Rabiot è il giocatore che sfruttando il pressing di Saelemaekers si invola e prende il rigore allo scadere del primo tempo, che vale un 1-1 molto significativo, poi Rabiot che sfrutta un assist di Leao per andare a segnare con un diagonale perfetto. Infine, dal centro destra, L’assolo per il 3-1 finale. Il francese, insieme a McTominay, il centrocampista più forte della Serie A, un giocatore meraviglioso”

