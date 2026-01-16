Como-Milan, la moviola: corretto il rigore di Rabiot. Ci sono due contatti...

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato i pochi episodi da moviola, sottolineando la buona prestazione dell'arbitro Guida. La 'Rosea', infatti, ha assegnato al direttore di gara un 6,5, premiandolo per la gestione del match e per la scelta corretta sul rigore concesso al Milan ai danni di Rabiot. A proposito di questo, il quotidiano scrive: "Il contatto basso di Kempf su Rabiot c'è (gamba sinistra e poi anca), mentre all'inizio dell'azione Saelemaekers tocca la palla e pure la gamba di Van der Brempt in una normale dinamica di gioco". Tre punti e nessuna polemica per il Milan di Massimiliano Allegri.