Como-Milan, la moviola: corretto il rigore di Rabiot. Ci sono due contatti...

Nessuna polemica dopo Como-Milan, ecco la moviola: “Rigore su Rabiot scelta corretta”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato i pochi episodi da moviola in Como-Milan, tra cui il rigore fischiato a Rabiot
Il Milan di Massimiliano Allegri risponde all'Inter capolista e si porta a -3 dalla vetta della classifica. Dopo gli ultimi due deludenti pareggi con Genoa e Fiorentina, il Diavolo si riscatta e porta a casa tre punti pesantissimi da un campo che, finora, era risultato un vero e proprio fortino inespugnabile per la Serie A.

Como-Milan, ecco la moviola

Al 'Sinigaglia' il Milan ha battuto 1-3 il Como di Cesc Fabregas grazie ai centri di due francesi: prima Christopher Nkunku su rigore, poi Adrien Rabiot con una doppietta da fuoriclasse. Peraltro, è importante sottolineare che il successo è arrivato senza tante polemiche o errori arbitrali.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato i pochi episodi da moviola, sottolineando la buona prestazione dell'arbitro Guida. La 'Rosea', infatti, ha assegnato al direttore di gara un 6,5, premiandolo per la gestione del match e per la scelta corretta sul rigore concesso al Milan ai danni di Rabiot. A proposito di questo, il quotidiano scrive: "Il contatto basso di Kempf su Rabiot c'è (gamba sinistra e poi anca), mentre all'inizio dell'azione Saelemaekers tocca la palla e pure la gamba di Van der Brempt in una normale dinamica di gioco". Tre punti e nessuna polemica per il Milan di Massimiliano Allegri.

