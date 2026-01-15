Como, Fabregas polemico: 'Qua piace tanto il risultatismo quindi...'

Pianeta Milan
COMO-MILAN

Como, Fàbregas polemico dopo la sconfitta col Milan: “Oggi bene, ma qua piace tanto il risultatismo…”

Cesc Fàbregas, allenatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Sull'episodio del rigore: "Nulla da aggiungere rispetto a quanto detto da Luca Marelli".

Sui numeri della partita: "Dobbiamo migliorare e fare meglio le cose. Dobbiamo provare a vincere le prossime partite".

Sul migliorare la fase difensiva: "Prima di oggi eravamo la seconda migliore difesa in Europa... non so cosa dire. Il Milan individualmente è una squadra molto forte. Possiamo migliorare ma non possiamo essere perfetti. Oggi complimenti al Milan, hanno vinto e quindi la ragione va a loro".

Da dove si ricomincia domani dopo questa sconfitta? "Si riparte dalla mentalità. Oggi è stato un risultato difficile da digerire per i miei ragazzi, infatti non sapevo cosa dirgli dopo una prestazione così e con un risultato così severo. Ripeto, bravo al Milan per la partita che hanno fatto. A volte bisogna dire bravi ai singoli come Maignan e Rabiot. Oggi fa male, ma quando c'è la sconfitta si migliora di più e noi abbiamo tanti margini di miglioramento".

Infine, una stoccata dopo la battuta relativa alle sue parole sul confronto tra lui e Allegri (Serie D contro Champions League): "Serie A al posto della Serie D? No, no, il risultato è 1-3 e quindi avanti 'risultatismo' che qua piace tanto".

