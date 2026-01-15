Como, Fabregas polemico: 'Qua piace tanto il risultatismo quindi...'

Da dove si ricomincia domani dopo questa sconfitta? "Si riparte dalla mentalità. Oggi è stato un risultato difficile da digerire per i miei ragazzi, infatti non sapevo cosa dirgli dopo una prestazione così e con un risultato così severo. Ripeto, bravo al Milan per la partita che hanno fatto. A volte bisogna dire bravi ai singoli come Maignan e Rabiot. Oggi fa male, ma quando c'è la sconfitta si migliora di più e noi abbiamo tanti margini di miglioramento".