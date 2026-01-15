Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como

Como-Milan 1-3, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Nel primo tempo, dopo lo svantaggio, non era facile: ci siamo disuniti. Abbiamo preso tre infilate su palle giocate dal portiere, dovevamo fare meglio ed avere più pazienza. Ci ha tenuti in piedi Mike Maignan. Nel secondo tempo abbiamo cambiato registro: siamo stati lucidi a restare in partita".