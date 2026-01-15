Pianeta Milan
COMO-MILAN

Milan, Allegri nel post-partita di Como: “Il secondo gol, che azione meravigliosa”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Como-Milan 1-3, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Nel primo tempo, dopo lo svantaggio, non era facile: ci siamo disuniti. Abbiamo preso tre infilate su palle giocate dal portiere, dovevamo fare meglio ed avere più pazienza. Ci ha tenuti in piedi Mike Maignan. Nel secondo tempo abbiamo cambiato registro: siamo stati lucidi a restare in partita".

Sul gol dell'1-2 di Adrien Rabiot: "Azione meravigliosa, bel cambio gioco di Saelemaekers, controllo e assist di Leão, inserimento e gol meraviglioso di Adrien. Da quel gol lì poi la partita si è messa bene".

Sulla partita 'seria' fatta dal Milan: "Siamo stati bravi. Partiti discretamente bene, gol su palla inattiva dopo dieci minuti che ha cambiato la partita. Quando la partita si è fatta sporca i ragazzi sono stati molto bravi. Quando affronti queste squadre bisogna avere pazienza e attenzione nel non lasciarli il campo aperto".

