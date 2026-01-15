Sul gol dell'1-2 di Adrien Rabiot: "Azione meravigliosa, bel cambio gioco di Saelemaekers, controllo e assist di Leão, inserimento e gol meraviglioso di Adrien. Da quel gol lì poi la partita si è messa bene".
Sulla partita 'seria' fatta dal Milan: "Siamo stati bravi. Partiti discretamente bene, gol su palla inattiva dopo dieci minuti che ha cambiato la partita. Quando la partita si è fatta sporca i ragazzi sono stati molto bravi. Quando affronti queste squadre bisogna avere pazienza e attenzione nel non lasciarli il campo aperto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA