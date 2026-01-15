Milan, Bartesaghi dopo la vittoria contro il Como: “Serviva cambiare atteggiamento”

"Serviva cambiare atteggiamento nel secondo tempo, prendere coraggio. Ci è stato chiesto anche di fare una prova dal punto di vista fisico importante. Noi avevamo preparato la partita diversamente, poi cerchiamo di arrivare sempre pronti alla gara. Nel secondo tempo ho spinto meno perché dovevamo chiudere e difendere, arrivavano tanti palloni. Due pareggi e una vittoria in queste tre partite ravvicinate? Era fondamentale fare una partita di questo genere, anche dal punto di vista caratteriale. Le partite sono diverse, abbiamo fatto meno tiri ma siamo stati più cinici sotto porta”