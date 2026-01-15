Su come è arrivata la rimonta: "Abbiamo fatto, sotto l'aspetto fisico, una gara più forte, più elevata. Ci siamo detti quello tra di noi, di vincere i duelli. Poi abbiamo verticalizzato di più e siamo riusciti a trovare i due gol nel secondo tempo".

Sul suo percorso da titolare nel Milan: "Non sono ancora soddisfatto al 100%, sono ancora all'inizio. Fino a sei mesi fa la mia storia era diversa. Devo stare tranquillo e sereno e continuare a lavorare ogni giorno".

Su come intende proseguire la stagione: "La vita può cambiare da un momento all'altro, devi essere bravo a non mollare mai. Ho la fiducia di tutti, mister, staff e compagni e questo mi viene in favore".