Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria in rimonta: "Sapevamo che era una partita fondamentale, siamo entrati in campo non come volevamo all'inizio, ma siamo stati bravi a tirare fuori il nostro carattere e prenderci questi tre punti fondamentali".

Su come è arrivata la rimonta: "Abbiamo fatto, sotto l'aspetto fisico, una gara più forte, più elevata. Ci siamo detti quello tra di noi, di vincere i duelli. Poi abbiamo verticalizzato di più e siamo riusciti a trovare i due gol nel secondo tempo".

Sul suo percorso da titolare nel Milan: "Non sono ancora soddisfatto al 100%, sono ancora all'inizio. Fino a sei mesi fa la mia storia era diversa. Devo stare tranquillo e sereno e continuare a lavorare ogni giorno".

Su come intende proseguire la stagione: "La vita può cambiare da un momento all'altro, devi essere bravo a non mollare mai. Ho la fiducia di tutti, mister, staff e compagni e questo mi viene in favore".

