COMO-MILAN

Como-Milan, Maignan: “Abbiamo iniziato mosci, ma poi abbiamo segnato quando volevamo”

Como-Milan, Maignan: “Abbiamo iniziato mosci, ma poi abbiamo segnato quando volevamo” - immagine 1
Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. Abbiamo resistito da squadra e abbiamo fatto gol quando volevamo. Ci siamo chiusi bene e questo ci ha dato i tre punti stasera”.

Su Rabiot: “Ha fatto due bellissimi gol e si è procurato il rigore, ma soprattutto c’è tanto lavoro dietro che noi vediamo, non solo gol. Ha fatto molto bene per la squadra”

Parata preferita: “Direi quella su Da Cunha”.

Quanta voglia di Milan ti fanno venire queste serate? “Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.

Tu quanta voglia di Milan hai ancora? “(Risponde Rabiot, ndr). Ha tanta voglia! (Ridono entrambi, ndr)”

