Como-Milan, Maignan: “Abbiamo iniziato mosci, ma poi abbiamo segnato quando volevamo”

Su Rabiot: “Ha fatto due bellissimi gol e si è procurato il rigore, ma soprattutto c’è tanto lavoro dietro che noi vediamo, non solo gol. Ha fatto molto bene per la squadra”
Parata preferita: “Direi quella su Da Cunha”.
Quanta voglia di Milan ti fanno venire queste serate? “Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.
Tu quanta voglia di Milan hai ancora? “(Risponde Rabiot, ndr). Ha tanta voglia! (Ridono entrambi, ndr)”
