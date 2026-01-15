Risultati Serie A, Como-Milan 1-3: tabellino e marcatori | News

Como-Milan 1-3, il tabellino

Vince, e vince bene, il Milan di Massimiliano Allegri lo scontro d'alta classifica al 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fàbregas. I rossoneri passano, 1-3, in trasferta in casa dei lariani, alla prima sconfitta interna in campionato, restando così a - 3 dall'Inter capolista del campionato. Il Como passa in vantaggio al 10' con il colpo di testa di Marc-Oliver Kempf e sfiora in varie circostanze il raddoppio nel primo tempo: i rossoneri devono ringraziare Mike Maignan. Sul finire della prima frazione, però, Kempf atterra Adrien Rabiot in area, è rigore: dal dischetto si presenta Christopher Nkunku e sigla il pareggio. Nella ripresa, poi, il Milan gioca molto meglio e passa in vantaggio al 55' con il gol di Rabiot (stop di petto e diagonale sul pregevole assist di Rafael Leão). Nel finale, all'88', ancora Rabiot, dalla lunga distanza, beffa Jean Butez e fissa il risultato, regalando una vittoria di platino per i rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Como-Milan 1-3 del 'Sinigaglia'.