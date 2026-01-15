Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como.
COMO-MILAN
Como-Milan 1-0: la sblocca subito Kempf di testa | Serie A News
Marc-Oliver Kempf porta in vantaggio il Como al 10' contro il Milan al Sinigaglia: colpo di testa sul cross di Martin Baturina e palla in gol
Al 10', infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross a rientrare di Martin Baturina, colpo di testa di Marc-Oliver Kempf - in anticipo su Youssouf Fofana - e palla alle spalle di Mike Maignan, che non esce ed è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Quindi, subito Como-Milan 1-0 ...
