Como, Fabregas pre Milan: 'Ascolto molto Allegri per la comunicazione'

Sui precedenti da giocatore contro Allegri : "Io ascolto molto Allegri per capire la sua comunicazione. Lui è semplicità assoluta e sa esprimersi con molta chiarezza. Quando sei al Milan, è molto importante saper gestire i giocatori con esperienza come Modric e Rabiot in maniera diversa".

Su Da Cunha: "Lui è il numero 8 della squadra, è il collante tra la difesa e l'attacco. Si abbassa o si alza in base al momento, è un giocatore che è molto cresciuto con me e ci conosciamo molto bene. Sa cosa fare nei diversi momenti della partita. Tra di noi c'è molta fiducia e per me è un 'soldato'. Lui è cresciuto tanto anche come centrocampista".