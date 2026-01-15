Pianeta Milan
COMO-MILAN

Como, Fàbregas prima del Milan: “Oggi dobbiamo essere una famiglia. Ascolto Allegri per la sua comunicazione”

Como, Fabregas pre Milan: 'Ascolto molto Allegri per la comunicazione'
Cesc Fàbregas, allenatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Redazione

Cesc Fàbregas, allenatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul confronto con Allegri: "Oggi si deve fare uno sforzo in più, si deve giocare con molto coraggio e bisogna giocare tutti insieme, come una famiglia. Dopo possiamo iniziare a parlare, ma se manca qualcuna di queste cose è più difficile".

Sui precedenti da giocatore contro Allegri: "Io ascolto molto Allegri per capire la sua comunicazione. Lui è semplicità assoluta e sa esprimersi con molta chiarezza. Quando sei al Milan, è molto importante saper gestire i giocatori con esperienza come Modric e Rabiot in maniera diversa".

Su Da Cunha: "Lui è il numero 8 della squadra, è il collante tra la difesa e l'attacco. Si abbassa o si alza in base al momento, è un giocatore che è molto cresciuto con me e ci conosciamo molto bene. Sa cosa fare nei diversi momenti della partita. Tra di noi c'è molta fiducia e per me è un 'soldato'. Lui è cresciuto tanto anche come centrocampista".

