Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
De Winter nel pre-partita di Como-Milan: “Io a sinistra? L’importante è stare in campo”
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como
"È una partita difficile, ma noi siamo il Milan e giocare contro di noi è difficile. Siamo due squadre forti che si incontrano, subiamo poco. È una partita come tutte le altre, da vincere. Braccetto di sinistra al posto di Strahinja Pavlović? Mi trovo bene, l'importante per me è stare sul campo. Mi trovo bene ovunque, ciò che conta è aiutare la squadra".
