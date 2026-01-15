Milan, De Winter prima del Como: “Cerco di fare il mio, posso aiutare la squadra”

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Il Como pressa molto i difensori… “Come ogni partita, difendiamo di squadra e proviamo a non subire gol: oggi non sarà diverso”.