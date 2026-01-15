Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, De Winter prima del Como: “Cerco di fare il mio, posso aiutare la squadra”

COMO-MILAN

Milan, De Winter prima del Como: “Cerco di fare il mio, posso aiutare la squadra”

Milan, De Winter prima del Como: “Cerco di fare il mio, posso aiutare la squadra” - immagine 1
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il Como pressa molto i difensori… “Come ogni partita, difendiamo di squadra e proviamo a non subire gol: oggi non sarà diverso”.

LEGGI ANCHE

Oggi giochi a sinistra, al post di Pavlovic. Cosa cambia? “Cambia il posto, però il calcio rimane il calcio con i suoi spazi e la palla. Cambia solo la posizione, cerco di fare il mio, l’importante è che gioco e che posso aiutare la squadra”

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Como-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Milan, Allegri prima del Como: “La classifica ora conta. Fullkrug? Si è reso...
Così Ramon prima di Como-Milan: “Il contropiede è uno dei loro punti di forza. Dobbiamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA