Ramon prima di Como-Milan: 'Il contropiede è uno dei loro punti di forza'

Solo 4 gol subiti in casa, come fate? "Noi teniamo tanto la palla, così funziona la nostra difesa. Siamo bravi dietro ma abbiamo anche un grande portiere".
COMO-MILAN
Jacobo Ramon, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla fase difensiva: "Dobbiamo essere attenti perché sappiamo quali sono i punti di forza del Milan. Uno di questi è il contropiede, quindi dovremo tenere d'occhio tutto questo".
