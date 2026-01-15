Ramon prima di Como-Milan: 'Il contropiede è uno dei loro punti di forza'

Jacobo Ramon, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como

Jacobo Ramon , giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan , recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla fase difensiva: "Dobbiamo essere attenti perché sappiamo quali sono i punti di forza del Milan. Uno di questi è il contropiede, quindi dovremo tenere d'occhio tutto questo".