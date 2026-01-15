Como-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Due pareggi consecutivi per i rossoneri, che arrivano al Sinigaglia reduci dagli 1-1 contro Genoa e Fiorentina. In queste due sfide è emerso lo spirito della squadra, in grado in entrambe le occasioni di risalire nel punteggio per evitare la sconfitta e prolungare la striscia di imbattibilità in campionato, ora di 18 partite. A Como, senza gli infortunati Gimenez, Füllkrug e Pavlović, la squadra proverà a ritrovare una vittoria che manca dalla trasferta di Cagliari del 2 gennaio scorso. Probabile, dopo il riposo di Firenze, il ritorno tra i titolari di Luka Modrić, mentre in attacco tre giocatori per due posti: Leão, Nkunku e Pulisic. Fofana in diffida, rientra Tomori dalla squalifica.

Così Allegri alla vigilia del match: "Fàbregas a Como sta un ottimo lavoro, ha dei buoni giocatori, è una squadra sbarazzina, pressa molto e gioca bene. Meritano solo i complimenti. Per quanto riguarda noi, dobbiamo andare lì a prenderci i tre punti. Giocare contro di loro è davvero difficile, sono la prima squadra per possesso palla e miglior difesa".

QUI COMO — Il Como ha recentemente pareggiato 1-1 contro il Bologna nell'ultima partita di Serie A, segnando al 94' con Baturina. La squadra di Fàbregas, miglior difesa del campionato, è una formazione difficile da battere, soprattutto in casa, dove è ancora imbattuta in questa stagione. Con una serie di risultati positivi, i lariani cercheranno di continuare il loro buon momento e di mettere in difficoltà il Milan. La sfida contro i rossoneri rappresenta un'opportunità per il Como di dimostrare il proprio valore. Diffidato Nico Paz, infortunati Addai, Diao, Goldaniga e Morata.

Così l'allenatore dei lariani in vista della sfida: "Dobbiamo provare a fare una bella prestazione, per continuare a crescere, è molto importante per noi. Il Milan ha dei giocatori impressionanti ma noi dovremo essere il miglior Como possibile per vincere".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8V, 5N), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno).

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Como in Serie A e non ha mai ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nel massimo campionato (quattro anche tra il 1951 e il 1952).

Christopher Nkunku ha partecipato a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime tre partite di Serie A, dopo aver fornito solo un assist nelle precedenti 10 presenze. In 13 partite in massima serie Nkunku ha già eguagliato la sua intera produzione di gol ed assist (3G + 2A) della passata stagione di Premier League con il Chelsea in 27 incontri.

DOVE GUARDARE COMO-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L’arbitro del match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, assistito da Alessandro Lo Cicero e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto ufficiale sarà Luca Pairetto. Al VAR ci sarà Daniele Doveri, assistito da Aleandro Di Paolo.

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio, si sono giocate Napoli-Parma 0-0 e Inter-Lecce 1-0. Oggi alle 18.30 Hellas Verona-Bologna e alle 20.45 Como-Milan. Il resto della 16ª giornata si è giocato tra il 20 e il 21 dicembre, con i seguenti risultati: Lazio-Cremonese 0-0, Juventus-Roma 2-1, Cagliari-Pisa 2-2, Sassuolo-Torino 0-1, Fiorentina-Udinese 5-1 e Genoa-Atalanta 0-1.

Questa la classifica attuale: Inter 46; Milan* e Napoli 40; Juventus e Roma 39; Como* 34; Atalanta 31; Lazio 28; Bologna* 27; Udinese 26; Sassuolo e Torino 23; Cremonese e Parma 22; Genoa e Cagliari 19; Lecce 17; Fiorentina 14; Verona* e Pisa 13. (* = 1 gara in meno)