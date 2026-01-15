Milan, Gabbia sempre più simbolo: col Como arriva la 100esima in Serie A

Archiviati gli ultimi due pareggi con il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in campo questa sera per giocare la delicata partita con il Como di Cesc Fabregas, attualmente sesto in campionato a sei punti di distanza dai rossoneri secondi, alle spalle dell'Inter capolista.