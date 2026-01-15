Milan, Gabbia sempre più simbolo: col Como arriva la 100esima in Serie A

Il difensore rossonero Matteo Gabbia, con la presenza da titolare in Como-Milan raggiunge le 100 partite in Serie A con la maglia rossonera
Archiviati gli ultimi due pareggi con il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in campo questa sera per giocare la delicata partita con il Como di Cesc Fabregas, attualmente sesto in campionato a sei punti di distanza dai rossoneri secondi, alle spalle dell'Inter capolista.
Como-Milan va a chiudere il turno dei recuperi della 16^ giornata, che fu posticipata a causa degli impegni nella 'Final Four' di Supercoppa Italiana. Il match di questa sera rappresenta anche un traguardo importantissimo per uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri.