Milan, Gabbia sempre più simbolo: col Como arriva la 100esima in Serie A

Il difensore rossonero Matteo Gabbia, con la presenza da titolare in Como-Milan raggiunge le 100 partite in Serie A con la maglia rossonera
Archiviati gli ultimi due pareggi con il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in campo questa sera per giocare la delicata partita con il Como di Cesc Fabregas, attualmente sesto in campionato a sei punti di distanza dai rossoneri secondi, alle spalle dell'Inter capolista.

Milan, Gabbia taglia il traguardo delle 100 partite in Serie A

Como-Milan va a chiudere il turno dei recuperi della 16^ giornata, che fu posticipata a causa degli impegni nella 'Final Four' di Supercoppa Italiana. Il match di questa sera rappresenta anche un traguardo importantissimo per uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri.

Parliamo di Matteo Gabbia, difensore centrale classe '99 che sotto la guida di Max è diventato una delle migliori certezze del Diavolo. Con la presenza da titolare in Como-Milan, Gabbia raggiunge le 100 presenze in Serie A con la maglia del Diavolo. Un traguardo importante per Matteo, cresciuto con questi colori fin da quando è bambino e pronto a difenderli per ancora tanti anni.

