MILAN-LECCE

Milan-Lecce, arbitro Zufferli. Ecco i precedenti, con l’errore sul fallo non fischiato su Gabbia col Pisa

Milan-Lecce, di nuovo Zufferli dopo l'episodio su Gabbia contro il Pisa
Luca Zufferli, sarà arbitro, domenica 18 gennaio 2026, di Milan-Lecce, 21^ giornata della Serie A 2025-26. Polemiche dopo l'episodio di Gabbia contro il Pisa
Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Lecce, sfida valida per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 18 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, Milano.

L'arbitro Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon della sezione di Lovere e Paolo Laudato della sezione di Taranto. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Infine, al V.A.R., per Milan-Lecce, designato Luigi Nasca, che sarà assistito nel suo compito da Paolo Silvio Mazzoleni.

Finora Zufferli ha incontrato il Lecce 4 volte nella sua carriera, registrando una vittoria e tre sconfitte. Sono, invece, 3 i precedenti con il Milan, due in Serie A e l'ultimo in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Lo score è bilanciato: una vittoria, una sconfitta e un pareggio per i rossoneri con lui come arbitro. In particolare, quest'ultimo risultato fa riferimento al 2-2 casalingo contro il Pisa, partita che i tifosi rossoneri ricordano bene per l'errore di non aver annullato il secondo gol degli ospiti per evidente fallo di Gabbia nel corso dell'azione.

