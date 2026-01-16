Milan-Lecce, di nuovo Zufferli dopo l'episodio su Gabbia contro il Pisa

Finora Zufferli ha incontrato il Lecce 4 volte nella sua carriera, registrando una vittoria e tre sconfitte. Sono, invece, 3 i precedenti con il Milan, due in Serie A e l'ultimo in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Lo score è bilanciato: una vittoria, una sconfitta e un pareggio per i rossoneri con lui come arbitro. In particolare, quest'ultimo risultato fa riferimento al 2-2 casalingo contro il Pisa, partita che i tifosi rossoneri ricordano bene per l'errore di non aver annullato il secondo gol degli ospiti per evidente fallo di Gabbia nel corso dell'azione.