Il Milan ha vinto contro il Como e tanti opinionisti hanno detto la propria a TMW Radio. Ecco il parere di Massimo Bonanni

"Ero convinto che non perdesse ma non che potesse vincere". L'allenatore Massimo Bonanni parla così a TMW Radio della vittori del Milan sul campo del Como: "Se uno vede solo il risultato, dici grande Milan, poi però vedi un primo tempo in cui il Como gioca, crea tante occasioni, Maignan ha fatto 2-3 miracoli, e quando hai un portiere che ti fa tante parate e tu fai gol alla prima occasione, ecco che porti a casa il risultato".