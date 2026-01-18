"Ero convinto che non perdesse ma non che potesse vincere". L'allenatore Massimo Bonanni parla così a TMW Radio della vittori del Milan sul campo del Como: "Se uno vede solo il risultato, dici grande Milan, poi però vedi un primo tempo in cui il Como gioca, crea tante occasioni, Maignan ha fatto 2-3 miracoli, e quando hai un portiere che ti fa tante parate e tu fai gol alla prima occasione, ecco che porti a casa il risultato".
Il Milan ha vinto contro il Como e tanti opinionisti hanno detto la propria a TMW Radio. Ecco il parere di Massimo Bonanni
Bonanni continua: "Il Como non ha ancora quel fuoriclasse che ti può portare a casa il risultato, a parte Nico Paz. Per me il Milan non si giocherà lo Scudetto fino alla fine, ma 19 risultati utili di fila danno il senso di questa squadra". Partita molto importante per il Milan anche quella di questa sera contro il Lecce: il Diavolo deve puntare alla vittoria per allungare sulla Juventus e tenere il passo della capolista Inter.
