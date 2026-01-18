Il Milan ha vinto contro il Como e tanti opinionisti hanno detto la propria a TMW Radio. Ecco il parere di Francesco Bonfanti

"Certifica che il Milan è estremamente efficace. Il Como ha giocato nettamente meglio e lo si sapeva già alla vigilia". Questo il parere a TMW Radio di Francesco Bonfanti su Como-Milan 1-3 : " Si parla di Milan brutto , che subisce gli avversari, ma dopo 20 partite il Milan ha fatto 43 punti e non può essere sempre figlio del caso il risultato".

Bonfanti continua: "Il Milan non è una squadra che ruba l'occhio, però all'interno di questo concetto ci sono caratteristiche di squadra che stanno caratterizzando la stagione del Milan. Il Milan è squadra, difficile da battere. Questo è il Milan, ed è una squadra meno bella di altre ma è efficace, resiliente, ed è pienamente in corsa per tutto". Questa sera il Diavolo tornerà in campo per sfidare il Lecce in una partita altrettanto importante: il Milan deve cercare i tre punti per ricucire sull'Inter e distanziare ancora di più la Juventus.