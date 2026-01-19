Milan, tutti pazzi per Fullkrug. Parole importanti. Doppio infortunio pesante

Milan, i rossoneri vincono contro il Lecce 1-0 grazie al gol di Niclas Fullkrug e allungano il distacco dal quinto posto a 7 punti, restando in scia con l'Inter. Ecco le top news di Pianeta Milan del 19 gennaio 2026. Tutti pazzi per Fullkrug. Parole molto importanti dell'attaccante rossonero. Il parere di Ravezzani e un doppio infortunio pesante per il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>>
Milan, operazione in vista. Infortunio pesante. Fullkrug brilla: "C'è una ragione se …"
