Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato in un articolo sul 'Corriere della Sera' di oggi in edicola il successo interno, 1-0, del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie a un gol di Niclas Füllkrug
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò ha commentato, in un articolo pubblicato sul 'Corriere della Sera' di oggi in edicola il successo interno, 1-0, del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie a un gol di Niclas Füllkrug al 76' nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan-Lecce 1-0, il commento di Condò sul 'CorSera'

"Il Milan ha concluso il suo picco di impegni stagionali (6 partite in 22 giorni) con una drammatica vittoria sul Lecce che lo mantiene nella scia dell’inter e allunga un’ombra rossonera sull’alta classifica. Da domani la capolista e il Napoli e la Roma e la Juve riprenderanno il ritmo italoeuropeo di una gara ogni tre/quattro giorni. Il Milan no".

"Addirittura salterà una gara poco prima di metà febbraio, il famoso match con il Como che si era pensato di spostare in Australia (San Siro serve per l’inaugurazione delle Olimpiadi), e Allegri potrebbe persino mandare la squadra al mare a ritemprarsi come a volte succede nelle pause di Premier - ha proseguito Condò -. È difficile prevedere quanto questo possa contare in chiave Scudetto, ma nel crudele gioco a eliminazione che sta perseguitando diverse squadre (il Napoli perde due uomini a partita, il suo campionato pare Squid Game) chi gioca meno ha una chance in più.

"Ha fatto gol Fullkrug — splendida la rincorsa di Saelemakers per il cross — centravanti nuovo acquisto come Malen, e la coincidenza qualcosa vuol dire, come vuol dire che delle 5 partite delle battistrada quattro siano finite 1-0 (solo la Roma ne ha segnati due), e che quindi la regola del «chi segna vince», dominante quest’anno, ne esca ulteriormente ribadita. Pure in negativo, nel senso che dopo tanta pressione la Juve è stata colpita dal Cagliari e non si è più rialzata. Poi, sono state vittorie diverse. Dominante l’inter, ansimante il Milan, resiliente il Napoli, eccitante la Roma. In ogni modo, la corsa continua", la chiosa del giornalista.

