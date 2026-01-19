"Addirittura salterà una gara poco prima di metà febbraio, il famoso match con il Como che si era pensato di spostare in Australia ( San Siro serve per l’inaugurazione delle Olimpiadi ), e Allegri potrebbe persino mandare la squadra al mare a ritemprarsi come a volte succede nelle pause di Premier - ha proseguito Condò -. È difficile prevedere quanto questo possa contare in chiave Scudetto , ma nel crudele gioco a eliminazione che sta perseguitando diverse squadre (il Napoli perde due uomini a partita, il suo campionato pare Squid Game ) chi gioca meno ha una chance in più.

"Ha fatto gol Fullkrug — splendida la rincorsa di Saelemakers per il cross — centravanti nuovo acquisto come Malen, e la coincidenza qualcosa vuol dire, come vuol dire che delle 5 partite delle battistrada quattro siano finite 1-0 (solo la Roma ne ha segnati due), e che quindi la regola del «chi segna vince», dominante quest’anno, ne esca ulteriormente ribadita. Pure in negativo, nel senso che dopo tanta pressione la Juve è stata colpita dal Cagliari e non si è più rialzata. Poi, sono state vittorie diverse. Dominante l’inter, ansimante il Milan, resiliente il Napoli, eccitante la Roma. In ogni modo, la corsa continua", la chiosa del giornalista.