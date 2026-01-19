Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Derubato in albergo, Füllkrug è una furia: entra e risolve Milan-Lecce in 3′. Allegri vola

Il Milan tiene il passo dell'Inter: Füllkrug è letale e abbatte il muro del Lecce
Il centravanti tedesco Niclas Füllkrug, derubato in albergo due giorni fa, è risultato decisivo in Milan-Lecce a 'San Siro' con un colpo di testa, specialità della casa, sul cross di Alexis Saelemaekers dalla destra. L'analisi del 'CorSera'
Daniele Triolo Redattore 

Senza dubbio uno strano weekend, quello vissuto da Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto al Milan durante questa finestra di calciomercato. L'altro giorno, nella camera dell'hotel dove tuttora alloggia a Milano, gli hanno rubato orologi e gioielli per un valore di mezzo milione di euro; ieri sera, a 'San Siro', ha risolto la complicata sfida contro il Lecce con il suo primo gol in maglia rossonera. Arrivato appena 3' dopo il suo ingresso in campo al posto di Christian Pulisic.

Milan-Lecce 1-0, gol di Füllkrug: il commento del 'CorSera'

Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. L'Inter, prima in classifica a quota 49 punti, non scappa: resta sempre a + 3, ma le distanze con il Diavolo rimangono invariate. Può sorridere Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri che, dopo il colpo sul campo del Como aveva chiesto ai suoi ragazzi di non perdere nuovamente punti contro una medio-piccola. Nonostante non sia stata una serata semplice, missione compiuta.

Il Lecce non ha mai creato pericoli dalle parti di Mike Maignan, ma fino a un quarto d'ora dalla fine del match è rimasto in gara grazie agli interventi prodigiosi del suo portiere, Wladimiro Falcone, su qualsiasi conclusione nello specchio della porta effettuata dal Milan. Fino al 76', minuto in cui Matteo Gabbia ha trovato, con un lancio millimetrico, Alexis Saelemaekers sulla destra: cross, calibrato, dal fondo del belga e colpo di testa - la specialità della casa - di Füllkrug a centrare l'angolo dove Falcone non poteva arrivare.

Tre punti arrivati grazie al centravanti giunto in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Il Milan, così, ha infilato il suo 20esimo risultato utile consecutivo in campionato: in una stagione singola, non succedeva dalla 1992-1993, con Fabio Capello allenatore, in un'annata in cui il Diavolo degli Invincibili vinse il 13° Scudetto. Stesso obiettivo del Milan di Allegri? Il tecnico livornese continua a parlare di obiettivo qualificazione in Champions League, ma se dovesse uscire bene dalla doppia trasferta contro Roma e Bologna, il Milan potrebbe davvero dire la sua per la prima posizione.

