Il Lecce non ha mai creato pericoli dalle parti di Mike Maignan, ma fino a un quarto d'ora dalla fine del match è rimasto in gara grazie agli interventi prodigiosi del suo portiere, Wladimiro Falcone, su qualsiasi conclusione nello specchio della porta effettuata dal Milan. Fino al 76', minuto in cui Matteo Gabbia ha trovato, con un lancio millimetrico, Alexis Saelemaekers sulla destra: cross, calibrato, dal fondo del belga e colpo di testa - la specialità della casa - di Füllkrug a centrare l'angolo dove Falcone non poteva arrivare.