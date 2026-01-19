Il Lecce non ha mai creato pericoli dalle parti di Mike Maignan, ma fino a un quarto d'ora dalla fine del match è rimasto in gara grazie agli interventi prodigiosi del suo portiere, Wladimiro Falcone, su qualsiasi conclusione nello specchio della porta effettuata dal Milan. Fino al 76', minuto in cui Matteo Gabbia ha trovato, con un lancio millimetrico, Alexis Saelemaekers sulla destra: cross, calibrato, dal fondo del belga e colpo di testa - la specialità della casa - di Füllkrug a centrare l'angolo dove Falcone non poteva arrivare.
Tre punti arrivati grazie al centravanti giunto in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Il Milan, così, ha infilato il suo 20esimo risultato utile consecutivo in campionato: in una stagione singola, non succedeva dalla 1992-1993, con Fabio Capello allenatore, in un'annata in cui il Diavolo degli Invincibili vinse il 13° Scudetto. Stesso obiettivo del Milan di Allegri? Il tecnico livornese continua a parlare di obiettivo qualificazione in Champions League, ma se dovesse uscire bene dalla doppia trasferta contro Roma e Bologna, il Milan potrebbe davvero dire la sua per la prima posizione.
