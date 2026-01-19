In alto, sotto la testata, il commento a Torino-Roma 0-2: con le reti di Donyell Malen e Paulo Dybala, i giallorossi vincono e si prendono la rivincita sui granata dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Per il Toro di Marco Baroni, terza sconfitta di fila in campionato e, più in generale, è la sesta tra le mura amiche in Serie A. Mercato: per la difesa Ricardo o Nikola Simić; per il centrocampo si pensa allo scambio tra Tino Anjorin e Matteo Prati con il Cagliari.