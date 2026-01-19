Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Milan, Füllkrug l'anti-Pio: ecco a cosa servono i 9'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa a oltranza tra Juventus e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, centravanti francese che i bianconeri vorrebbero avere a disposizione già a partire dalla prossima sfida di campionato, quella dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Possibile anche l'arrivo in bianconero di Daniel Maldini dall'Atalanta.

In alto, sotto la testata, il commento a Torino-Roma 0-2: con le reti di Donyell Malen e Paulo Dybala, i giallorossi vincono e si prendono la rivincita sui granata dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Per il Toro di Marco Baroni, terza sconfitta di fila in campionato e, più in generale, è la sesta tra le mura amiche in Serie A. Mercato: per la difesa Ricardo o Nikola Simić; per il centrocampo si pensa allo scambio tra Tino Anjorin e Matteo Prati con il Cagliari.

Il Milan resta a - 3 dall'Inter battendo a 'San Siro', per 1-0, il Lecce di Eusebio Di Francesco. Decide un gol di Niclas Füllkrug al 76'. Passa, invece, al 'Dall'Ara' di Bologna, la Fiorentina nel ricordo di Rocco Commisso: un 2-1 firmato da Rolando Mandragora e Roberto Piccoli; inutile, se non per le statistiche, il gol di Giovanni Fabbian (che dovrebbe diventare viola a giorni ...) per i felsinei. In Coppa d'Africa, vince il Senegal - 1-0 - sul Marocco in una finale mai vista: dopo il ritiro per proteste, l'apoteosi finale.

