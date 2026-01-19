Vincono, invece, fuori casa Fiorentina e Roma : i viola passano, 2-1 , sul campo del Bologna e dedicano la vittoria al Presidente Rocco Commisso , recentemente scomparso. I giallorossi, invece, si impongono 2-0 contro il Torino . Primo gol italiano per Donyell Malen , poi rete di Paulo Dybala .

E mentre l'Inter si gode, a centrocampo, la ritrovata verve di Piotr Zieliński e il Napoli ritrova Romelu Lukaku, sul mercato la Juventus vuole potenziare il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Coppa d'Africa: il Senegal prima abbandona il campo, poi rientra e vince la finale contro il Marocco.