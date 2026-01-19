Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (1-0) del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. A 'San Siro' decide, al 76', un colpo di testa di Niclas Füllkrug sull'assist di Alexis Saelemaekers. In classifica, il Diavolo resta secondo, da solo, a - 3 dall'Inter. Si tratta del 20esimo risultato utile consecutivo in campionato. Sono già 15 i punti in più rispetto alla scorsa stagione.

Vincono, invece, fuori casa Fiorentina e Roma: i viola passano, 2-1, sul campo del Bologna e dedicano la vittoria al Presidente Rocco Commisso, recentemente scomparso. I giallorossi, invece, si impongono 2-0 contro il Torino. Primo gol italiano per Donyell Malen, poi rete di Paulo Dybala.

E mentre l'Inter si gode, a centrocampo, la ritrovata verve di Piotr Zieliński e il Napoli ritrova Romelu Lukaku, sul mercato la Juventus vuole potenziare il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Coppa d'Africa: il Senegal prima abbandona il campo, poi rientra e vince la finale contro il Marocco.

