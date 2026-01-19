Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guarda che 9: Milan, Füllkrug entra e stende il Lecce”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guarda che 9: Milan, Füllkrug entra e stende il Lecce”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Guarda che 9: Milan, Füllkrug entra e stende il Lecce'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa, a 'San Siro', da un gol di testa del neo-entrato Niclas Füllkrug. Il tecnico Massimiliano Allegri fissa a 74 punti la quota per entrare nella prossima edizione della Champions League.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 19 gennaio 2026

In alto, sotto la testata, si parla del successo esterno (2-1) della Fiorentina sul campo del Bologna: colpo grosso in zona salvezza, una vittoria da dedicare a Rocco Commisso, Presidente del club viola scomparso due giorni fa. Vince, bene, la Roma sul campo del Torino: un 2-0 firmato dal nuovo acquisto Donyell Malen e da Paulo Dybala, tornato al gol dopo mesi.

Si parla, poi, di Champions, con l'Inter di Cristian Chivu che si prepara ad accogliere domani sera a 'San Siro' l'Arsenal e di calciomercato. La Juventus punta Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace per rinforzare il proprio attacco. Il Napoli, che sta per cedere Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, vuole invece Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe. Il Torino chiude per il terzino Rafael Obrador del Benfica.

Leggi anche
Passerini sul Milan: “Restano lacune evidenti, specialmente in difesa. Il mercato...
Rabiot: da quando è al Milan il suo valore è triplicato. E la media punti …

© RIPRODUZIONE RISERVATA