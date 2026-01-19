In alto, sotto la testata, si parla del successo esterno ( 2-1 ) della Fiorentina sul campo del Bologna : colpo grosso in zona salvezza, una vittoria da dedicare a Rocco Commisso , Presidente del club viola scomparso due giorni fa. Vince, bene, la Roma sul campo del Torino: un 2-0 firmato dal nuovo acquisto Donyell Malen e da Paulo Dybala , tornato al gol dopo mesi.

Si parla, poi, di Champions, con l'Inter di Cristian Chivu che si prepara ad accogliere domani sera a 'San Siro' l'Arsenal e di calciomercato. La Juventus punta Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace per rinforzare il proprio attacco. Il Napoli, che sta per cedere Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, vuole invece Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe. Il Torino chiude per il terzino Rafael Obrador del Benfica.