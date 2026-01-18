Adrien Rabiot dovrebbe giocare da titolare anche in Milan-Lecce. Il valore del francese è triplicato da quando è arrivato in rossonero. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', contro il Lecce Massimiliano Allegri si affiderà di nuovo ad Adrien Rabiot , il più 'allegriano' della squadra. Insieme hanno giocato 144 partite, 128 alla Juve e 16 al Milan. Con il francese in campo il Diavolo non ha mai perso in Serie A con 2,38 punti di media a partita , nove vittorie e quattro pareggi.

Come ricorda la rosea, in estate il Milan lo ha pagato appena sette milioni dal Marsiglia: a trent’anni compiuti il valore di mercato di Rabiot sarebbe triplicato in questi mesi. Se al cartellino dovesse essere assegnato un prezzo, secondo il quotidiano non potrebbe essere inferiore ai 20 milioni i di euro. Contro il Lecce Rabiot dovrebbe giocare a tutto campo, visto che Modric potrebbe anche riposare. Il compito del francese sarà anche quello di prendere per mano e trascinare il resto della squadra. Vedremo se Rabiot sarà decisivo anche contro il Lecce come lo è stato contro il Como.