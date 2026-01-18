Camarda e l'infortunio: due ipotesi sul tavolo. E il futuro al Milan ...

Pianeta Milan
Il futuro di Francesco Camarda al momento resta in dubbio. L'attaccante del Milan potrebbe tornare in rossonero o restare al Lecce. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

C0me ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il Milan in estate ha deciso di cedere in prestito Camarda al Lecce per garantirli più minuti in campo rispetto a quanto avrebbe potuto giocare in rossonero.  Titolare in 7 partite su 18, 634 minuti in campo e un gol al Bologna. Il Lecce vanta un diritto di riscatto a fine stagione; il Milan un controriscatto a una cifra superiore. Questo era il piano dei due club per guadagnare entrambi nell'operazione di calciomercato.

Come scrive la rosea l'infortunio alla spalla complicherebbe tutto: giocare con un tutore a protezione e procedere con una terapia conservativa non risolverebbe del tutto il problema, mentre una possibile operazione chirurgica allungherebbe sensibilmente i tempi di recupero. Secondo il quotidiano sarebbe ancora tutto da decidere. Tornare al Milan consentirebbe ai rossoneri di seguire direttamente il recupero e poi pensare al futuro di Camarda al Diavolo. Servirebbe però l’intesa tra i club: terminare in anticipo il prestito e accordarsi su tutti i dettagli con il Lecce.

