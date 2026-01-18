C0me ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il Milan in estate ha deciso di cedere in prestito Camarda al Lecce per garantirli più minuti in campo rispetto a quanto avrebbe potuto giocare in rossonero. Titolare in 7 partite su 18, 634 minuti in campo e un gol al Bologna. Il Lecce vanta un diritto di riscatto a fine stagione; il Milan un controriscatto a una cifra superiore. Questo era il piano dei due club per guadagnare entrambi nell'operazione di calciomercato.
Camarda e l’infortunio: due ipotesi sul tavolo. E il futuro al Milan …
Il futuro di Francesco Camarda al momento resta in dubbio. L'attaccante del Milan potrebbe tornare in rossonero o restare al Lecce. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Come scrive la rosea l'infortunio alla spalla complicherebbe tutto: giocare con un tutore a protezione e procedere con una terapia conservativa non risolverebbe del tutto il problema, mentre una possibile operazione chirurgica allungherebbe sensibilmente i tempi di recupero. Secondo il quotidiano sarebbe ancora tutto da decidere. Tornare al Milan consentirebbe ai rossoneri di seguire direttamente il recupero e poi pensare al futuro di Camarda al Diavolo. Servirebbe però l’intesa tra i club: terminare in anticipo il prestito e accordarsi su tutti i dettagli con il Lecce.
