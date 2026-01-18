Camarda e l'infortunio: due ipotesi sul tavolo. E il futuro al Milan ...

C0me ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il Milan in estate ha deciso di cedere in prestito Camarda al Lecce per garantirli più minuti in campo rispetto a quanto avrebbe potuto giocare in rossonero. Titolare in 7 partite su 18, 634 minuti in campo e un gol al Bologna. Il Lecce vanta un diritto di riscatto a fine stagione; il Milan un controriscatto a una cifra superiore. Questo era il piano dei due club per guadagnare entrambi nell'operazione di calciomercato.