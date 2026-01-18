Prima pagina Tuttosport: “Inter e Napoli di corto muso. Milan d’assalto”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
EDICOLA
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Sbandata a Cagliari. Subito Mateta. Rocco Commisso, Viola per sempre. Altra Roma stesso Toro? Inter e Napoli di corto muso. Milan d'assalto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
