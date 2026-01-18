PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall’Inter”

Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la morte di Rocco Commisso. Il dolore Viola. Spalletti che botta. La Juventus cade a Cagliari. Roma, largo a Malen. Debutto contro il Torino. Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall'Inter che vince a Udine. Vince anche il Napoli con il Sassuolo. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

