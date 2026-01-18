Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall'Inter"
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall’Inter”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la morte di Rocco Commisso. Il dolore Viola. Spalletti che botta. La Juventus cade a Cagliari. Roma, largo a Malen. Debutto contro il Torino. Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall'Inter che vince a Udine. Vince anche il Napoli con il Sassuolo. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
