Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan la risposta è pronta”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan la risposta è pronta”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro l'Udinese. Vince anche il Napoli. Il Cuore Viola e l'addio di Rocco Commisso. La Juventus cade a Cagliari. Milan la risposta è pronta. Questa sera contro il Lecce. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA