Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan la risposta è pronta'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro l'Udinese. Vince anche il Napoli. Il Cuore Viola e l'addio di Rocco Commisso. La Juventus cade a Cagliari. Milan la risposta è pronta. Questa sera contro il Lecce. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

