L'obiettivo dichiarato, per il Milan di Allegri, resta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma non si può pensare che i rossoneri non provino a dare l'assalto allo Scudetto della Seconda Stella già in questa stagione. D'altronde, con 33 gol all'attivo, il Milan - proprio dopo l'Inter - ha il secondo miglior attacco della Serie A. Altro che 'corto muso'. E grazie ai 3 gol rifilati al Como, ora è diventato anche la seconda miglior difesa del torneo (al pari dei lariani, della Juventus e della Lazio, con 16 gol incassati) dietro la Roma (12).
Ma i numeri del Milan di Allegri dicono anche che ha conquistato ben 13 punti da situazione di svantaggio, un record in Serie A. Segno di solidità, anche mentale, della squadra. Che in trasferta subisce poco (solo 7 gol) e che punta a migliorare il proprio rendimento - soprattutto interno - contro le squadre della seconda parte della graduatoria. Se poi, magari, continuasse la tradizione positiva nei derby (il Diavolo è imbattuto da 21 mesi), sarebbe davvero il massimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA