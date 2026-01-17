Il Milan di Massimiliano Allegri, spesso accusato di giocare male e di avere fortuna, può lottare per lo Scudetto con l'Inter fino al termine del campionato? I numeri direbbero proprio di sì. Il tecnico livornese è andato ben oltre il 'corto muso'

Fortunato, gioca male, non merita i successi: questo e tanto altro si dice e si scrive sul Milan di Massimiliano Allegri. Eppure la squadra rossonera, dopo 20 giornate di campionato, ha totalizzato 43 punti, si trova al secondo posto nella classifica di Serie A ed è incollata all'Inter capolista (46) nonostante tutti dicano che i nerazzurri sono più forti.