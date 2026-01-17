Pianeta Milan
Allegri oltre il 'corto muso': il suo Milan dà la caccia all'Inter premiato da questi numeri

Il Milan di Massimiliano Allegri, spesso accusato di giocare male e di avere fortuna, può lottare per lo Scudetto con l'Inter fino al termine del campionato? I numeri direbbero proprio di sì. Il tecnico livornese è andato ben oltre il 'corto muso'
Daniele Triolo Redattore 

Fortunato, gioca male, non merita i successi: questo e tanto altro si dice e si scrive sul Milan di Massimiliano Allegri. Eppure la squadra rossonera, dopo 20 giornate di campionato, ha totalizzato 43 punti, si trova al secondo posto nella classifica di Serie A ed è incollata all'Inter capolista (46) nonostante tutti dicano che i nerazzurri sono più forti.

Ma il Milan di Allegri può puntare alla vittoria dello Scudetto? I numeri - ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - direbbero proprio di sì. Dopo la sconfitta interna, 1-2, contro la Cremonese all'esordio in campionato, datata 23 agosto 2025, il Milan non ha più perso: 19 risultati utili consecutivi in Serie A (12 vittorie, 7 pareggi). Nell'era dei tre punti a vittoria, era successo soltanto nel 1995-1996 e nel 2003-2004, rispettivamente con Fabio Capello e Carlo Ancelotti in panchina, che il Diavolo perdesse una sola gara su 20.

L'obiettivo dichiarato, per il Milan di Allegri, resta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma non si può pensare che i rossoneri non provino a dare l'assalto allo Scudetto della Seconda Stella già in questa stagione. D'altronde, con 33 gol all'attivo, il Milan - proprio dopo l'Inter - ha il secondo miglior attacco della Serie A. Altro che 'corto muso'. E grazie ai 3 gol rifilati al Como, ora è diventato anche la seconda miglior difesa del torneo (al pari dei lariani, della Juventus e della Lazio, con 16 gol incassati) dietro la Roma (12).

Ma i numeri del Milan di Allegri dicono anche che ha conquistato ben 13 punti da situazione di svantaggio, un record in Serie A. Segno di solidità, anche mentale, della squadra. Che in trasferta subisce poco (solo 7 gol) e che punta a migliorare il proprio rendimento - soprattutto interno - contro le squadre della seconda parte della graduatoria. Se poi, magari, continuasse la tradizione positiva nei derby (il Diavolo è imbattuto da 21 mesi), sarebbe davvero il massimo.

