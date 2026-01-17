Quindi, alle ore 18:00, ecco Napoli-Sassuolo. I partenopei di Antonio Conte con un occhio al campo ed alla classifica ed uno al mercato. Noa Lang, infatti, è richiesto dalla Roma: gli azzurri potrebbero sostituirlo o con Youssef El-Nesyri (Fenerbahçe) o con Evan Ferguson, proprio dai giallorossi.
In serata, alle ore 20:45, chiuderà la giornata Cagliari-Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti, che stasera schiererà Jonathan David come centravanti titolare, puntano - per rinforzarsi in attacco in queste ultime due settimane di calciomercato invernale - a Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e Daniel Maldini (Atalanta).
Accorciata la squalifica di Nicolò Cambiaghi (Bologna): sarà in campo contro la Fiorentina. Parla, invece, Claudio Lotito, Presidente della Lazio, che ribadisce i suoi pieni poteri all'interno della società biancoceleste.
