Prima pagina Corriere dello Sport: “Lotta Scudetto, sabato da urlo. Chivu fa paura”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta Scudetto: sabato importante, infatti, con molte delle squadre protagoniste in campo. Alle ore 15:00, spazio a Udinese-Inter, dove i nerazzurri di Cristian Chivu cercheranno l'8^ vittoria nelle ultime 9 giornate. In attacco, probabile coppia Lautaro Martínez-Francesco Pio Esposito.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 17 gennaio 2026

Quindi, alle ore 18:00, ecco Napoli-Sassuolo. I partenopei di Antonio Conte con un occhio al campo ed alla classifica ed uno al mercato. Noa Lang, infatti, è richiesto dalla Roma: gli azzurri potrebbero sostituirlo o con Youssef El-Nesyri (Fenerbahçe) o con Evan Ferguson, proprio dai giallorossi.

In serata, alle ore 20:45, chiuderà la giornata Cagliari-Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti, che stasera schiererà Jonathan David come centravanti titolare, puntano - per rinforzarsi in attacco in queste ultime due settimane di calciomercato invernale - a Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e Daniel Maldini (Atalanta).

Accorciata la squalifica di Nicolò Cambiaghi (Bologna): sarà in campo contro la Fiorentina. Parla, invece, Claudio Lotito, Presidente della Lazio, che ribadisce i suoi pieni poteri all'interno della società biancoceleste.

