Inter, niente fuga ma solo una “fuitina”: il Milan vince a Como e resta in scia per lo Scudetto

Il Milan reinventato da Allegri rallenta la fuga Scudetto dell'Inter
Stefano Agresti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la vittoria del Milan a Como, sottolineando il ruolo di Massimiliano Allegri, bravo a reinventare la sua squadra nel corso del match
"Niente fuga. Possiamo definirla, al massimo, una fuitina: l'Inter ha provato a scappare via, il Milan non le ha permesso di allontanarsi troppo". Comincia così il commento di Stefano Agresti, penna de 'La Gazzetta dello Sport', sulla vittoria del Milan a Como, fortino inespugnabile, almeno fino a ieri sera. Ora il Diavolo è a -3 dall'Inter capolista e Massimiliano Allegri è pronto ad approfittare di qualsiasi errore dell'Inter di Christian Chivu, che nelle prossime settimane avrà il doppio degli impegni dei rossoneri.

Scudetto, si va verso un duello Inter VS Milan

In attesa di capire quando si giocherà Milan-Como, il Diavolo, da qui al 15 febbraio, avrà quattro partite di campionato, mentre i nerazzurri 8 in totale, visti gli impegni decisivi di Champions League e Coppa Italia. Chivu dispone della rosa più lunga e forte del campionato, ma ora dovrà essere bravo a gestirla in questo periodo di tempo. E nessuno vorrebbe avere alle spalle Max Allegri.

Agresti continua la sua analisi tornando a ieri sera. Dentro la partita di Como, infatti, si è visto un Allegri tutt'altro che statico, capace di leggere i momenti e intervenire anche in corsa. Il cambio continuo di assetto, pur senza sostituzioni, racconta un Milan in difficoltà ma guidato da un allenatore lucido e reattivo. Le modifiche tattiche non sono state solo una risposta al risultato, ma il tentativo costante di arginare un avversario organizzato e aggressivo. In questo senso, la gara del 'Sinigaglia' diventa quasi un laboratorio, con Allegri disposto a rischiare pur di trovare soluzioni. Un atteggiamento che smentisce l'idea di un tecnico conservatore, fermo sulle proprie certezze. Al contrario, emerge la figura di un allenatore ancora coinvolto, attento e disposto a mettersi in discussione. Infatti, è lecito aspettarsi nelle prossime gare un nuovo assetto tattico sin dal primo minuto.

