Prima pagina Tuttosport: "Rabiot e Allegri braccano l'Inter"
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato: Juventus il dopo Vlahovic è Mateta. Rabiot e Allegri braccano l'Inter. Il Milan vince in rimonta a Como. Bologna olé tris al Verona. Inter-Pio fino al 2031. Torino preso Obrador. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
