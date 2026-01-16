Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo c’è. Il Milan risponde all’Inter”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo c’è. Il Milan risponde all’Inter”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la rimonta del Milan sul campo del Como. Il Diavolo c'è. Il Milan risponde all'Inter. Giovane Juve. Tutto su Fortini. Napoli si cambia, c'è En-Nesyri. Pio e papà Chivu. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA