PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport, Costacurta: “Leao uno showman”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport, Costacurta: “Leao uno showman”

Prima pagina Corriere dello Sport, Costacurta: 'Leao uno showman'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Como-Milan 1-3. Allegri vince e insegue. Raboom, Milan a -3 dall'Inter. Costacurta: "Leao uno showman". Inter colpo da Oaktree. Napoli idea En-Nesyri. Spalletti turbo Juve. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo c’è. Il Milan risponde...
Mercato Milan, niente difensore? Ordine: “Gravissima responsabilità da parte del club”

© RIPRODUZIONE RISERVATA