Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle ambizioni di Scudetto del Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono secondi in classifica, a 43 punti, a 3 lunghezze di distanza dall'Inter capolista. Il Diavolo crede nel tricolore perché non perde da 19 partite in campionato e perché ha perso l'ultimo derby ben 21 mesi fa. Di Allegri 'risultatista' ha parlato, in un'intervista in esclusiva alla 'rosea', Cesare Prandelli.