Già oggi, però, nell'anticipo delle ore 15:00 della 21^ giornata della Serie A 2025-2026, i nerazzurri di Cristian Chivu, impegnati in casa dell'Udinese, possono tornare subito a + 6. Il quotidiano sportivo nazionale evidenzia la fame di Lautaro Martínez, che dovrebbe giocare in coppia, in attacco, con Francesco Pio Esposito.
Alle ore 18:00, al 'Maradona', il Napoli di Antonio Conte - terzo in graduatoria in campionato con 40 punti - riceve il Sassuolo: attacco ancora affidato a Rasmus Højlund anche se ci sarà un po' di turnover con vista sui prossimi impegni di Champions League. In serata, alle ore 20:45, la Juventus (39 punti, come la Roma) di Luciano Spalletti sarà di scena a Cagliari. I bianconeri pensano, sul mercato, di rinforzarsi in avanti con Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.
