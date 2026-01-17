Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Scudetto, il Milan ci crede: un piano diabolico'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026.
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle ambizioni di Scudetto del Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono secondi in classifica, a 43 punti, a 3 lunghezze di distanza dall'Inter capolista. Il Diavolo crede nel tricolore perché non perde da 19 partite in campionato e perché ha perso l'ultimo derby ben 21 mesi fa. Di Allegri 'risultatista' ha parlato, in un'intervista in esclusiva alla 'rosea', Cesare Prandelli.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 17 gennaio 2026

Già oggi, però, nell'anticipo delle ore 15:00 della 21^ giornata della Serie A 2025-2026, i nerazzurri di Cristian Chivu, impegnati in casa dell'Udinese, possono tornare subito a + 6. Il quotidiano sportivo nazionale evidenzia la fame di Lautaro Martínez, che dovrebbe giocare in coppia, in attacco, con Francesco Pio Esposito.

Alle ore 18:00, al 'Maradona', il Napoli di Antonio Conte - terzo in graduatoria in campionato con 40 punti - riceve il Sassuolo: attacco ancora affidato a Rasmus Højlund anche se ci sarà un po' di turnover con vista sui prossimi impegni di Champions League. In serata, alle ore 20:45, la Juventus (39 punti, come la Roma) di Luciano Spalletti sarà di scena a Cagliari. I bianconeri pensano, sul mercato, di rinforzarsi in avanti con Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

